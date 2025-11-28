Durante la tarde del jueves, se realizaron dos allanamientos simultáneos en San Patricio del Chañar en el marco de una investigación por amenazas agravadas. El operativo, ordenado por la fiscalía interviniente, tuvo como resultado el secuestro de una camioneta Volkswagen, la incautación de 41 municiones calibre .22 en un puesto rural y un rifle con mira, cargado con nueve municiones calibre .22, en una vivienda de la ciudad.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Comisaría 13 y se desarrolló en dos puntos clave: una vivienda ubicada en calle Río Limay, en pleno centro de la ciudad, y un puesto rural situado entre las rutas 17 y 8. Ambos allanamientos fueron ejecutados de manera simultánea, con la intervención de varias unidades.

En el puesto rural, los efectivos encontraron la camioneta vinculada al caso y procedieron a la requisa, donde se incautaron 41 municiones calibre .22. En la vivienda, ubicada en la zona urbana, los policías hallaron un rifle calibre .22 con mira, que estaba cargado con nueve municiones. Estos elementos fueron secuestrados como parte de la investigación por amenazas con arma de fuego.

Al finalizar las diligencias, el principal involucrado fue notificado sobre las actuaciones en curso, pero no fue detenido. Horas después, recuperó su libertad, quedando supeditado al avance de la causa judicial. La investigación por las amenazas agravadas sigue su curso, y no se descartan nuevas medidas en función de los resultados de las pericias y el desarrollo del caso.