La fiesta Confluencia de Cervezas 2025 inicia este viernes a las 18 en el Parque Jaime Nevares, y por el momento no está prevista su suspensión. El secretario de Turismo y Promoción Humana de la ciudad, Diego Cayol, explicó, en diálogo con La Primera Mañana que se emite por AM550, que el pronóstico marca “solo un 40% de probabilidad de una precipitación mínima”, por lo que el evento sigue tal como estaba programado.

“Estamos evaluando, pero no creemos que haya que suspender. Si llegara a ser necesario, se trasladaría al domingo”, indicó.

La propuesta reunirá a más de 20 productores de cerveza artesanal, 13 de ellos de la ciudad, además de invitados de distintas localidades de la provincia que llegan con cervezas premiadas a nivel provincial y nacional. Habrá espacios para descansar, stands gastronómicos dentro de Confluencia de Sabores y el tradicional circuito de food trucks.

Como cada año, el predio contará con música en vivo: tres bandas por jornada y DJs encargados del cierre hasta las 23. Además habrá espectáculo infantiles que abrirán la grilla de entretenimiento desde las primeras horas.

Cayol destacó que la propuesta está pensada también para las familias, con un sector de juegos y actividades para chicos, además de espacios amplios para recorrer el parque y disfrutar del entorno sin necesidad de consumir alcohol.

Opciones sin alcohol

"Este año habrá cerveza artesanal sin alcohol producida por dos cervecerías neuquinas. Es un producto menos común en el mundo artesanal —ya que el alcohol funciona como conservante— por eso se ofrece únicamente en lata, ya que debe ser pasteurizado para garantizar su conservación. Aunque no se sirve tirada como las variedades tradicionales, estará disponible durante todo el evento" dijo el funcionario.

Actividades para chicos

La fiesta contará con shows infantiles desde las 18, juegos, espacios recreativos y un sector pensado especialmente para que las familias puedan disfrutar del parque. Habrá propuestas para todas las edades, por lo que se puede asistir al evento sin necesidad de consumir bebidas alcohólicas.

