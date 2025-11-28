En los últimos días, el huemul "Newenche" volvió a descender hacia la Ruta 40, específicamente en la zona de Villarino, poniendo en alerta a los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi. Las autoridades solicitán a los conductores extremar la precaución y reducir la velocidad al transitar por esta área debido a la presencia del animal, que camina libremente por la ruta.

El huemul, un ejemplar silvestre de esta especie en peligro de extinción, que ya recorrió casi 100 kilómetros desde su origen en la Reserva Ecológica de Huilo Huilo, en Chile, se desplaza hacia el norte, posiblemente en busca de pareja, lo que aumenta el riesgo de encuentro en la ruta.

Desde los Parques Nacionales, se pide a los automovilistas evitar detenerse en lugares no habilitados, no acercarse al huemul a corta distancia y respetar la señalización preventiva instalada en la zona. Además, se recuerda que no se debe transitar con mascotas, ya que su presencia podría alterar el comportamiento del animal.

El huemul, considerado una especie emblemática de la región andino-patagónica, se encuentra en peligro crítico de extinción. A nivel mundial, se estima que solo quedan unos 1.500 ejemplares, lo que convierte cada avistamiento en un indicador clave de la salud de este ecosistema.

Por lo tanto, se exhorta a todos los turistas y lugareños a ser responsables y prudentes, contribuyendo a la preservación de la fauna nativa y evitando situaciones de riesgo tanto para los animales como para las personas que transitan la zona.