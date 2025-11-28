Un hombre señalado de asesinar a Paulo Alberto Wenzel y herir a sus dos hermanos fue imputado en una audiencia realizada en la Ciudad Judicial. El ataque ocurrió a mediados de mes, cuando las tres víctimas salieron a recibir a dos personas que habían llegado en una camioneta al barrio Sapere. Minutos después, uno de ellos quedaría gravemente herido.

Según expuso el fiscal Andrés Azar, el imputado descendió del vehículo con un cuchillo y los agredió sin mediar demasiadas palabras. La escena fue tan rápida como violenta: los tres hermanos quedaron lesionados y el agresor escapó junto a su acompañante.

Un vecino intervino y trasladó a los heridos hasta un puesto del SIEN. Pese a la atención inmediata, Wenzel murió poco después en el hospital por la gravedad de la puñalada recibida.

El fiscal imputó al acusado por homicidio simple y dos hechos de lesiones leves, todo en calidad de autor. Durante la audiencia, reclamó prisión preventiva por cuatro meses para evitar riesgos de fuga y posibles maniobras que compliquen la investigación.

La magistrada Natalia Pelosso dio por acreditados los cargos, pero resolvió un esquema de detención diferente al solicitado: el imputado deberá permanecer en prisión domiciliaria, vigilado con tobillera electrónica y con controles policiales periódicos.

El proceso seguirá su curso bajo un plazo de cuatro meses para reunir todas las pruebas antes de definir los próximos pasos judiciales.