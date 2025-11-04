El Bayern Múnich se llevó un triunfazo del Parque de los Príncipes al vencer 2-1 al París Saint-Germain por la cuarta fecha de la fase liga de la Champions League. Sin embargo, el gran protagonista de la noche fue Luis Díaz, quien vivió un partido tan brillante como accidentado: marcó los dos goles de su equipo y se fue expulsado antes del entretiempo.

El arranque no pudo ser mejor para los bávaros. A los tres minutos, el colombiano aprovechó un rebote tras una floja salida del PSG y puso el 1-0 con un zurdazo cruzado. El golpe dejó tambaleando al equipo de Luis Enrique, que nunca logró asentarse en el juego.

Media hora más tarde, Díaz volvió a ser protagonista: presionó a Marquinhos, le robó la pelota y definió con clase ante Chevalier para estirar la ventaja. Era el 2-0 y una actuación consagratoria.

Minutos después, el ex Liverpool fue con todo a disputar una pelota dividida y le cometió una fuerte falta a Achraf Hakimi. El árbitro Maurizio Mariani, tras revisar la jugada en el VAR, no dudó: roja directa. Hakimi tuvo que dejar el campo lesionado y Díaz pasó de héroe a villano en cuestión de segundos.

Con un jugador menos, el Bayern bajó la intensidad pero mantuvo el control. PSG recién pudo descontar a falta de 15 minutos gracias a Joao Neves, aunque no le alcanzó para evitar la derrota.

El conjunto alemán, dirigido por Vincent Kompany, sigue con puntaje ideal y lidera su grupo con autoridad. Más allá de la expulsión, Luis Díaz fue el gran nombre de la noche: dos goles, una roja y una actuación que quedará en la memoria de todos por su dramatismo.