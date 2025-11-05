El regreso de Neymar al Santos no viene siendo el esperado. El astro brasileño, que volvió al club de sus amores después de más de una década, no estará presente este jueves en el duelo clave frente a Palmeiras por la fecha 32 del Brasileirao. La razón, insólita: el césped sintético del Allianz Parque.

Según informaron medios brasileños, el cuerpo técnico del “Peixe” decidió preservarlo porque ese tipo de superficie podría generarle molestias articulares y dolores en las rodillas, en medio de su proceso de recuperación física.

Neymar atraviesa una etapa complicada desde lo físico. En 2023 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda jugando para Brasil ante Uruguay, lesión que lo alejó de las canchas por casi un año. Desde su vuelta, las dolencias musculares y los cuidados extremos marcaron su día a día.

En su segundo ciclo con el Santos, apenas disputó 20 partidos, con siete goles y cuatro asistencias. Sin embargo, su presencia sigue siendo determinante tanto en lo futbolístico como en lo anímico para un equipo que marcha 16° en la tabla, apenas dos puntos por encima de la zona de descenso.

El duelo ante Palmeiras, líder del torneo, podría definir buena parte del futuro del “Peixe”. Y mientras el equipo pelea por sobrevivir, la figura de Neymar vuelve a estar en el centro de la polémica. Incluso, desde Brasil aseguran que Carlo Ancelotti no lo tendría entre los planes para la próxima Copa del Mundo, preocupado por su estado físico.