El Parque Nacional Lanín informó durante la tarde la detección de tres focos de incendio en la zona de Quillén – Cerro Ponom, un área de difícil acceso dentro de la jurisdicción.

Los Guardaparques de Quillén reportaron a las 15:30 la presencia de columnas de humo con actividad visible en el cerro, tras una tormenta eléctrica que afectó gran parte del área protegida.

Despliegue de brigadistas y equipos de emergencia

El operativo de emergencia se inició con la participación de 10 combatientes de incendios forestales del ICE Norte, con apoyo de la Jefatura y técnica UGD Norte, el área de Comunicaciones, Logística, Prensa, además de 4 cuadrillas del ICE Lanín y 2 del Sistema Provincial de Manejo del Fuego Neuquén, sumando un total de 30 brigadistas.

Según precisó el área técnica del ICE Lanín (Incendios, Comunicaciones y Emergencias), los modelos meteorológicos habían anticipado una alta probabilidad de desarrollo convectivo, lo que incrementaba el riesgo de incendios por descargas eléctricas.

Monitoreo permanente ante nuevos focos

Las autoridades del parque mantienen el monitoreo constante de la zona debido a que la tormenta continúa generando descargas eléctricas, lo que podría ocasionar nuevos focos de fuego.

Se solicita a visitantes y residentes evitar circular por sectores cercanos a Quillén y respetar las indicaciones del personal del Parque Nacional Lanín.