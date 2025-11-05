Los cipoleños Ezequiel Centurión (28 años) y Maximiliano Amarfil (24) hicieron historia en Mendoza, formando parte de la estructura titular del Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina tras ganarle a Argentinos Juniors en Córdoba en los penales por 5 a 3, luego de haber empatado 2 a 2 en los más de 100 minutos que duró el partido..

Final complicada para ambos, Amarfil porque vio la roja (doble amarilla) a los 41 minutos y Centurión porque se lesionó a los 40 del complemento en una muñeca y fue reemplazado por Gonzalo Marinelli, héroe en la tanda de penales.

La vuelta olímpica no fue el único hito para los zonales con La Lepra, ya que el equipo mendocino jugará por primera vez la Copa Libertadores del 2026, lo que seguramente replanteará sus futuros deportivos, muy probablemente en el mismo lugar para ganar vuelo en los primeros planos del continente.

Los dos cipoleños llegaron a Cuyo en enero del 2025. El arquero a préstamo desde el Millonario, donde completó su etapa formativa y tuvo su debut en primera división, mientras que el mediocampista lo hizo desde Chicago, tras una gran Primera Nacional el año pasado.

El 1, que se dio el gusto de formar parte del plantel de Marcelo Galllardo que dio la vuelta olímpica en Madrid contra Boca como tercer arquero, disputó 11 partidos en el arco del Millonario, pero con Franco Armani por delante aceptó el reto de emigrar a otro equipo de la Liga Profesional, luego de haber aceptado también emigrar a Estudiantes de Caseros en el ascenso.

Ezequiel Centurión, el arquero cipoleño que pertenece a River y se consagró con Independiente Rivadavia.

Centurión ya había sido clave en la semifinal contra River, atajándole el primer penal de la serie a Miguel Borja, quien el domingo volvió a errar, esta vez como local en el Torneo Clausura 2025 contra Gimnasia y Esgrima La Plata.

El arquero que alcanzó a debutar en la primera división de la Liga Deportiva Confluencia, en Río Negro, con la camiseta del Club Fernández Oro a los 15 años de edad, hace historia con La Lepra.

De Humilde a campeón argentino

Amarfil surgió en la Escuela de Fútbol Los Humildes de Cipolletti. Desde la Liga Municipal llamó la atención de todos los clubes ciudadanos para sumarlo a sus grupos liguistas, pero emigró de adolescente a San Lorenzo, quedando libre a los 21 años de edad. Fue en ese momento que volvió a Cipolletti y poco a poco comenzó a convertirse en alternativa para el Federal A.

Sumó minutos en Liga con la camiseta albinegra, se puso a la par física y comenzó a destacarse en la tercera categoría del fútbol nacional lo que llamó la atención de Nueva Chicago que apostó por él en 2024, pero como una apuesta.

Maximiliano Amarfil, el cipoleño jugaba el Federal A en La Visera hace solamente dos años. Campeón de Copa Argentina con Independiente Rivadavia.

En Mataderos también fue titular de un equipo protagonista y le valió el llamado desde Mendoza, para tocar la Liga Profesional con Independiente Rivadavia que lo trae a este presente de consagración total por primera vez a los 24 años de edad.