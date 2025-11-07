¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 07 de Noviembre, Neuquén, Argentina
EDUCACIÓN FÍSICA

En Neuquén habrá mejoras en espacios deportivos durante el verano

Los trabajos serán en las Plantas de Campamento Educativo y en Centros de Educación Física ya intervenidos; además, se sumarán dos Salas de Actividad Física

Por Hugo Alejandro Amaolo
Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 18:29
Obras de infraestructura en Neuquén

Como parte de las intervenciones en Plantas de Campamento Educativo (PCE) y Centros de Educación Física (CEF), este año se trabajó en la puesta en marcha de natatorios muy demandados por la comunidad. Se trata del CEF N°20 de Loncopué, cuya obra se inició hace diez años y nunca se puso en marcha, y el CEF Nº1 de la capital neuquina con una inversión superior a 500 millones de pesos entre ambos.  

En la pileta mayor del CEF N°1 de la capital neuquina se hizo recambio de todo el sistema de cañerías de recirculación de agua, con colocación de un dispositivo de cámaras de inspección y reparación de fisuras. Además, en las calderas de las piletas grande y chica se realizaron nuevas instalaciones de gas; y en esta última se sumó el cambio de equipos de calefacción de aire. Los trabajos finalizaron con la pintura integral de ambos dispositivos y el mejoramiento de las luminarias.  

En el CEF N°20 de Loncopué se realizaron trabajos en la pileta que consistieron en tareas de reparación de conductos de impulsión y retorno; también en la cubierta del techo y se procedió al cambio de cielorrasos y ventilaciones de los sanitarios, para que finalmente pudiera comenzar a utilizarla su comunidad.

Acondicionamientos de CEF

En el CEF N°10 de San Patricio del Chañar se pintó el gimnasio; y en el CEF N°3 de Picún Leufú se construyó una cancha de fútbol 5. Por otro lado, se trabajó en el CEF N°2 de Cutral Co, con la colocación de luminarias exteriores nuevas, allí se invirtieron 16.917.089 pesos y en el CEF N°16 de Plottier se mejoró el cerramiento del natatorio y el sistema de calefacción.

En el CEF N°12 de Senillosa, con una inversión de alrededor de 99 millones de pesos, se hicieron reparaciones en el gimnasio, en la cocina, en depósitos e ingresos al espacio deportivo; en el techo se realizaron trabajos de cambio de chapas, para finalizar con la pintura del establecimiento educativo. En el CEF N°6 de Zapala se invirtieron más de 13 millones de pesos en iluminación y pintura de sus canchas.

También para la realización de actividades físicas de las comunidades educativas se invirtieron en el SAF de Mariano Moreno 5.924.626 pesos; y en otro SAF en la EPET N°10 de Plaza Huincul 332.526.851 pesos.

El CEF N°4 de barrio Belgrano de Neuquén tuvo una intervención a mediados del 2024 con la reparación en el sistema de funcionamiento de la bomba y volvió a funcionar tras casi un año de su paralización.

Mejoras en Plantas de Campamento Educativo

En la PCE Nº7 de Vilu Mallin Enzo Páez se hizo un nuevo cableado subterráneo eléctrico y una habitación para choferes; también se entregó un tractor para el mantenimiento del predio exterior.

En la PCE N°3 de Villa La Angostura se repararon cerámicos de habitaciones, se colocaron baldosones exteriores, y se inició la obra del cerco perimetral.

En la PCE N°9 de Cerro León, próxima a Picún Leufú, se colocó una bomba centrífuga, y se hizo la automatizaron tanques del albergue y la cocina. En el PCE N°2 de Junín de los Andes se realizó el cambio de vidrios del quincho; en la PCE N°1 de Neuquén capital se pintó la infraestructura y también se le entregó un tractor para el corte de césped.

Plan Verano 2025 2026 en espacios deportivos                                                   
Para el receso estival se proyecta para la PCE N°2 de Junín de Los Andes una inversión de 329.000.000 pesos con adecuaciones del quincho, su cocina y en baños, así como la instalación de tráilers.

En la PCE N°10 de Chachín se incorporará un nuevo espacio para el funcionamiento de la dirección y se hará el lecho nitrificante a nuevo, contemplando una inversión de 107.000.000 de pesos.

En la PCE de Nonthué en San Martín de los Andes, se finalizará el cerramiento y una palestra y la reparación de veredas con un costo estimado en 25.000.000 de pesos. En el CEF N°7 Villa la Angostura se invertirán otros 50 millones de pesos en trabajos.

En el CEF N°1 se intervendrá la sede de supervisión, baños y el playón deportivo sobre calle Belgrano. En el CEF N°4 de Neuquén se hará el cambio del piso técnico con una inversión de 150 millones de pesos; en el CEF N°10 de San Patricio del Chañar, con 196.000.000 de pesos, se avanzará en el playón deportivo, sumando otras tareas de mejoras. En el CEF N°13 de Piedra del Águila se trabajará en pintura y el cerco perimetral con un presupuesto de 125.000.000 de pesos.

