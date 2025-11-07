Desde el momento en el que se consagró campeón de Qatar 2022 con la Selección Argentina, Lionel Andrés Messi nunca quiso asegurar su presencia en el Mundial de 2026. El mejor jugador del mundo siempre fue cauteloso a la hora de hablar de su participación en Estados Unidos, México y Canadá, pero todo parece indicar que dirá presente en la defensa del título.

El último video subido por Adidas no hace más que confirmarlo.

Con todos los integrantes de la Albiceleste como protagonista y con la presentación de la nueva camiseta como excusa, el Diez dio a entender que estará en la próxima Copa del Mundo.

El el spot publicado por la marca encargada de diseñar la indumentaria de los campeones del mundo, se puede ver al grupo jugando al truco hasta que Chiqui Tapia canta “quiero vale cuatro“. Luego de un pequeño silencio, el capitán aparece en escena para decir: “Quiero“.

En el video aparecen prácticamente todas las piezas clave de la Scaloneta, incluyendo al utilero Mario “Marito” De Stéfano, a ex integrantes como Ángel Di María y nuevas figuras como Franco Mastantuono y Claudio Echeverri. Además, hizo su aparición el productor musical Bizarrap.

La idea de Messi es decir presente en la próxima Copa del Mundo e intentar defender la corona que consiguió en la edición anterior. Salvo un imponderable, el 10 estará en la cita, será titular y llevará la cinta de capitán.