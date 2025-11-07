¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 07 de Noviembre, Neuquén, Argentina
SE RENUEVA LA ILUSION

El video que confirma la presencia de Messi en el Mundial 2026: “Quiero”

Con la participación de toda la Selección Argentina, el mejor jugador del mundo dejó en claro que intentará estar en la Copa del Mundo

Por Hugo Alejandro Amaolo
Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 18:26
El rosarino Messi, "casi" confirmó su presencia en la Copa del Mundo del año venidero

Desde el momento en el que se consagró campeón de Qatar 2022 con la Selección Argentina, Lionel Andrés Messi nunca quiso asegurar su presencia en el Mundial de 2026. El mejor jugador del mundo siempre fue cauteloso a la hora de hablar de su participación en Estados Unidos, México y Canadá, pero todo parece indicar que dirá presente en la defensa del título.

El último video subido por Adidas no hace más que confirmarlo.

Con todos los integrantes de la Albiceleste como protagonista y con la presentación de la nueva camiseta como excusa, el Diez dio a entender que estará en la próxima Copa del Mundo.

El el spot publicado por la marca encargada de diseñar la indumentaria de los campeones del mundo, se puede ver al grupo jugando al truco hasta que Chiqui Tapia canta “quiero vale cuatro“. Luego de un pequeño silencio, el capitán aparece en escena para decir: “Quiero“.

En el video aparecen prácticamente todas las piezas clave de la Scaloneta, incluyendo al utilero Mario “Marito” De Stéfano, a ex integrantes como Ángel Di María y nuevas figuras como Franco Mastantuono y Claudio Echeverri. Además, hizo su aparición el productor musical Bizarrap.

La idea de Messi es decir presente en la próxima Copa del Mundo e intentar defender la corona que consiguió en la edición anterior. Salvo un imponderable, el 10 estará en la cita, será titular y llevará la cinta de capitán.

