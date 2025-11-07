El nombre de Lionel Andrés Messi vuelve a colocarse en el centro de la atención internacional. De acuerdo con versiones surgidas en medios locales de Turquía, Galatasaray estaría interesado en fichar temporalmente al astro argentino durante el receso de la Major League Soccer (MLS), con la intención de reforzarse para la segunda mitad de la temporada.

La operación, que se plantea en calidad de préstamo por un periodo máximo de cuatro meses, permitiría que el campeón del mundo se mantenga en ritmo competitivo mientras Inter Miami entra en pausa. Aunque no hay una oferta formal ni una confirmación oficial por parte de los clubes involucrados, la posibilidad ha despertado una enorme expectativa tanto en Turquía como en Estados Unidos.

Messi, quien recientemente renovó su contrato con Inter Miami hasta 2028, podría regresar momentáneamente al futbol europeo y vestir la camiseta de uno de los equipos más populares del continente, lo que supondría un golpe mediático sin precedentes para el balompié turco.

Reportes desde Estambul indican que Galatasaray busca reforzar su plantilla para competir por el título local y asegurar su lugar en torneos europeos. El préstamo incluiría el pago íntegro del salario del jugador y una compensación para Inter Miami, además de cláusulas que protejan al futbolista ante cualquier eventualidad.

El calendario de la MLS, que finaliza en diciembre y se reanuda hasta marzo, permite este tipo de acuerdos, y Messi vería con buenos ojos la idea de mantenerse activo durante los meses de receso, especialmente pensando en su preparación rumbo al Mundial 2026.

Con 38 años para cuando se dispute la próxima Copa del Mundo, Lionel Messi sabe que el ritmo competitivo será determinante si decide representar nuevamente a Argentina. Por ello, un préstamo temporal en Europa podría ser una jugada estratégica tanto en lo deportivo como en lo físico.

Hasta ahora, Galatasaray es el único club que ha mostrado un interés concreto, aunque no se descarta que otros equipos europeos también intenten seducir al capitán argentino. De concretarse, sería uno de los movimientos más llamativos del mercado invernal y un nuevo capítulo en la inagotable historia del astro argentino.