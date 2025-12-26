Un nuevo hecho de inseguridad encendió la alarma en uno de los puntos turísticos más concurridos de la región. Turistas que disfrutaban de una tarde en los rápidos de Caleufú, un bello rincón natural cerca de Villa Meliquina y San Martín de los Andes, lograron registrar en video el momento en que dos delincuentes robaban pertenencias del interior de autos estacionados, aprovechando la distracción de los visitantes.

Las imágenes, tomadas el 22 de diciembre, muestran con claridad la modalidad delictiva. Mientras una persona permanecía dentro de un vehículo y filmaba la secuencia, uno de los sospechosos inhibía las alarmas y abría rápidamente las puertas de varios autos, sustrayendo artículos personales en cuestión de segundos. En tanto, una mujer cumplía el rol de “campana”, vigilando el entorno para evitar ser detectados.

El accionar fue rápido y coordinado, lo que refuerza la hipótesis de una modalidad planificada, dirigida especialmente a vehículos de turistas que dejan sus pertenencias en el interior mientras disfrutan del río.

Según trascendió, la denuncia acompañada por las imágenes ya fue presentada en la Comisaría 23, que quedó a cargo de la investigación. Las pruebas audiovisuales podrían resultar clave para identificar a los autores y avanzar en la causa.

Desde distintos sectores vinculados al turismo y la seguridad reiteraron el pedido de extremar las medidas de precaución, evitar dejar objetos de valor dentro de los vehículos y verificar siempre el cierre de puertas, especialmente en zonas de alta afluencia turística.

El hecho volvió a poner en agenda la necesidad de reforzar la prevención y los controles en puntos recreativos muy concurridos durante la temporada de verano.