Este sábado 8 de noviembre, Racing Club de Avellaneda derrotó por 1 a 0 a Defensa y Justicia por la 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de fútbol. Más allá de lo que respecta a lo deportivo, hubo una cuestión que llamó poderosamente la atención. El Estadio Presidente juan Domingo Perón estuvo completamente vacío. El partido se disputó a puertas cerradas, ya que los hinchas no pudieron acceder a las instalaciones. Y hubo una razón.

Las imágenes del gol de la Academia en un "Cilindro" vacío

Desde la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte le comunicaron a la dirigencia del Racing Club de Avellaneda que le aplicaron una suspensión de tres partidos por el uso de la pirotecnia en el encuentro frente a Flamengo de Río de Janeiro, correspondiente a las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Al ser reincidentes, ya que un año antes hicieron lo mismo ante Corinthians de San Pablo, por la Copa Sudamericana 2024 la sanción fue mayor porque en aquel entonces solo tuvo un partido con el 50% del aforo.

Así como desde APreViDe le aplicaron una fuerte sanción a Racing, por el momento, los miembros de la Conmebol todavía no expidieron su veredicto, ya que se encuentran a la espera de lo que ocurra con el club de Avellaneda en torno a la clasificación hacia los torneos internacionales.