Por el tercer juego de los playoffs en la MLS 2025, el Inter Miami de Lionel Messi goleó al Nashville 4 a 0 con dos goles del capitán argentino en el primer tiempo y una asisencia para Tadeo Allende en el complemento que le valieron la clasificación a su equipo para la siguiente ronda.

El particular formato de la competencia que tiene al 10 como su máxima figura ha llevado este mano a mano hasta los últimos 90 minutos, luego del primer partido que quedó en poder de Las Garzas en casa y la derrota posterior en el Centro de Estados Unidos.

Es el cuarto gol de Messi en la llave. Esta vez tomando una pelota en tres cuartos de cancha y corriendo con el control del balón durante varios metros. Cuando se perfiló para sacar el zurdazo con rosca, sorprendió abriendo el pie y buscando el primer palo.

Nueve minutos más tarde no hizo otro gol, pero la jugada de Messi para burlar la marca de un rival con caño, enseguida comenzó a viralizarse. En llamas la estrella del equipo que por ahora avanza a la segunda ronda de los mano a mano.

Su segunda aparición en el resultado se dio después de los 40 minutos. El argentino Mateo Silvetti condujo la contra y cuando el arquero inició su achice, se frenó y tocó para la llegada de Messi que acomodó la pelota en el fondo de la red.

El partido continuó generando más emociones para el local que amplió la cuenta a los 28 y a los 31 del complemento con los tantos de Tadeo Allende, el segundo tras una habilitación de Messi que sobre el final vio la tarjeta amarilla.

La previa

Además del capitán argentino, estará en cancha el mediocampista Rodrigo De Paul, quien llegó a mitad de año proveniente desde el Atlético Madrid.

Ninguno de los dos quiere que el período de descanso se inicie tan prontamente. Tampoco los objetivos del club que con la inversión realizada apuntan a llegar bien lejos.

Además, con sus anuncios personales, la derrota puede representar el último juego de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes ya anunciaron su retiro profesional al término de la presente temporada.

Serie

La serie arrancó en La Florida el 24 de octubre con la victoria del conjunto rosa por 3 a 1. Esa noche, el argentino marcó por duplicado.

Siete días más tarde, fue derrota del Inter como visitante ante el mismo rival 2 a 1. El tanto del equipo perdedor también fue obra del “10”.

Messi y De Paul estarán el lunes en España para sumarse a la concentración de la Selección Argentina que el viernes próximo visitará a Angola, en el último partido del 2025 para el campeón del mundo actual. Ambos futbolistas viajarán juntos al país europeo para reunirse con sus compañeros y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.