Después de la victoria de Boca por 2-0 en el Superclásico ante River, todas las miradas recayeron en Marcelo Gallardo, pero pese a la espera de la prensa por sus declaraciones, el entrenador del Millonario se fue de La Bombonera sin hablar tras la caída frente al eterno rival. Luego de elegir el silencio en el último partido en el Monumental tras caer frente a Gimnasia (LP), hoy el DT se va nuevamente sin expresar opinión sobre lo que fue la sexta derrota de su equipo en los últimos siete encuentros de Torneo Clausura.

Más allá de lo que significa perder un Superclásico en sí, la derrota le complicó a River sus aspiraciones para clasificarse a la próxima Copa Libertadores. Ya sin chances de acceder a un cupo directo por tabla anual, el Millonario debe salir campeón del Clausura o bien llegar a la fase de grupos a través del Repechaje, posición que hoy ocupa pero no tiene asegurada. A pesar de la profunda crisis, el club anunció que Gallardo renovó su contrato hasta diciembre de 2026, primera medida de Stéfano Di Carlo tras ser electo como nuevo presidente.

El segundo ciclo de Gallardo sufrió un nuevo golpazo con la derrota ante Boca. (Foto: Getty)

Lo cierto es que River acumula 8 derrotas en sus últimos 11 encuentros, cifras realmente preocupantes e inéditas bajo la presencia del Muñeco, que parece no dar en la tecla y el conjunto de Núñez pareciera no encontrar respuesta en este contexto de suma adversidad. Hoy, por segundo fin de semana seguido, la decisión de ausentarse a hablar con los medios del DT llamó la atención y acrecientan la tensión que rodea al Millonario.