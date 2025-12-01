El anteúltimo duelo de los cuartos de final del Torneo Clausura dejó como saldo un nuevo condimento emotivo: Gimnasia y Estudiantes de La Plata se medirán mano a mano por un lugar en la final. Después de la victoria del Lobo frente a Barracas Central se confrimó que habrá clásico platense en semifinales, en lo que será el cuarto antecedente en la historia entre los archirrivales en encuentros de este tipo.

Los conducidos por Fernando Zaniratto se deshicieron por 2-0 del Guapo en el estadio Claudio Chiqui Tapia, metiéndose entre los cuatro mejores y ganándose el privilegio de medirse ante Estudiantes, que llega de ganarle 1-0 a Central Córdoba el pasado sábado, en condición de local. Al terminar 7° en la Zona B, el Lobo jugará por primera vez en su casa en lo que va de los playoffs, en tanto que el Pincha, que culminó 8° de la Zona A, deberá hacerse paso a la final ganando todos sus duelos en condición de visitante.

Los mata-mata entre Gimnasia y Estudiantes

Hay solamente tres antecedentes de clásico platense en fase de eliminación directa. El primero fue en la Copa de Competencia Británica George VI, un torneo no regular que se jugó entre 1944 y 1946. En la edición de 1945, el Lobo y el Pincha se midieron en octavos de final. El primer partido terminó empatado 3-3, y se jugó un desempate para definir quién avanzaba a cuartos, del que Estudiantes salió victorioso por 2-1.

El segundo duelo se dio casi 50 años más tarde, en la Copa Centenario de 1993. En este torneo especial de la AFA, los clásicos se enfrentaron en la primera ronda en una serie de ida y vuelta, y Gimnasia, a la postre campeón del certamen, se quedó con la llave luego de ganar 1-0 en la ida en El Bosque con un tanto de Guillermo Barros Schelotto e igualar 0-0 en la vuelta.

Barros Schelotto, artífice del triunfo del Lobo ante el Pincha en la Copa Centenario.

Por último queda el cruce de Copa Sudamericana en 2014, único cruce internacional entre ambos. Por la segunda fase del certamen, la serie quedó en manos de Estudiantes, que resistió y sacó un 0-0 en la ida en El Bosque, mientras que la vuelta, en el Estadio Ciudad de La Plata se definió en favor del León gracias al tanto de Diego Vera.



