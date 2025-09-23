Este martes el protagonismo argentino en Europa se lo llevó el primer gol de Franco Mastantuono con Real Madrid, que goleó 4-1 en su visita al Levante por la fecha 6 de La Liga. El juvenil que forma parte de la Selección Argentina, volvió a ser titular para el Merengue y marcó el segundo ante los Levantinistas, estirando así el gran inicio de certamen de los de Xabi Alonso, que son líderes y ganaron todo lo que jugaron en el comienzo de la liga de España. Además de Mastan, los que se anotaron fueron Kylian Mbappé con un doblete y un Vinícius Júnior, que abrió la cuenta.

El gol de Mastantuono

El juvenil surgido en River tuvo su bautismo de gol con Real Madrid coronando una buena jugada de contraataque. Vinícius lo puso a correr al espacio y Mastan controló, fue directo al área, amagó a perfilarse para su zurda, pero ante la marca rival acomodó la pelota para su diestra y sacó un remate espectacular arriba al primer palo, anotándose de esta manera en los registros goleadores del Merengue.

Esta fue la tercera titularidad consecutiva para Mastantuono, que viene de disputar algo más de una hora en su debut por Champions League ante Olympique de Marsella, jugó 77 minutos el fin de semana ante el Espanyol, duelo donde vio la amarilla, y hoy disputó otros 70, en un duelo que recordará por mucho tiempo. El atacante de 18 años sigue teniendo la confianza de Xabi Alonso (él como el club se negaron a que sea cedido a la Selección Argentina Sub-20 para disputar el Mundial de Chile), quien continúa dándole minutos.

Real Madrid cuajó un gran inicio de temporada en donde no solamente comanda La Liga en soledad con puntaje perfecto, sino que también tuvo un buen inicio en Champions League, con una victoria ante el Olympique de Marsella, lo que arroja un registro de 7 partidos ganados sobre 7 disputados por todas las competencias.