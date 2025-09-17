¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 17 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Alerta en Caballito

En crisis y al borde del descenso: Ferro convoca a sus socios para definir el rumbo

A falta de tres fechas para el cierre de la Primera Nacional, el “Verde” buscará en su Asamblea del domingo 28 soluciones para salir de la zona de descenso

Por Marcelo Figueroa
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 15:41
PUBLICIDAD
Socios del club tendrán la palabra para trazar el futuro de Ferro en la recta final de la Primera Nacional

Ferro atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años en la Primera Nacional. Con apenas un punto de ventaja sobre el descenso y solo tres fechas por delante, la dirigencia del “Verde” decidió convocar a una Asamblea General Ordinaria para este domingo 28 de septiembre a las 9 de la mañana en el Multideportivo 3, ubicado en Avenida Avellaneda 1240.

La convocatoria apunta a reunir a los socios habilitados para participar, quienes deberán cumplir con los requisitos estatutarios: tener al menos tres años de antigüedad, ser mayores de 18 años y contar con la cuota societaria al día. Entre los puntos principales de la Orden del Día figuran la designación de dos socios para firmar el acta junto al presidente, secretario y secretario de Actas, además de la presentación de la Memoria, Balance e Inventario del ejercicio económico N°121, comprendido entre el 1° de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

El llamado a Asamblea llega en un contexto delicado para Ferro, que apenas ganó uno de sus últimos 15 partidos. Las derrotas ante Patronato, San Martín de Tucumán, Deportivo Maipú, Alvarado, Arsenal y San Miguel, sumadas a varios empates, complicaron seriamente su situación en la tabla. Su único triunfo reciente fue ante Colegiales por 1 a 0.

Con 32 puntos, el “Verde” se encuentra apenas un escalón por encima de Arsenal (31) y Alvarado (29), sus inmediatos perseguidores en la lucha por la permanencia. La dirigencia espera que la Asamblea aporte claridad institucional y trace una hoja de ruta para las últimas tres fechas del torneo, donde Ferro se enfrentará a Almagro, Los Andes y Patronato, con la urgencia de sumar de a tres para asegurar su continuidad en la categoría.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD