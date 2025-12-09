En pleno escándalo por el allanamiento en AFA y múltiples clubes por presunto lavado de dinero, la evidencia para este avance de la Justicia surgió por cheques depositados en Sur Finanzas, la financiera vinculada a Chiqui Tapia cuyo crecimiento en la relación con el fútbol argentino fue exponencial. La empresa, que comenzó sponsoreando a Banfield, está acusada de lavar más de 70 mil millones de pesos utilizando 74 empresas falsas.

Sur Finanzas se encuentra hoy en una situación muy complicada, a la que arrastra a clubes como el Taladro y San Lorenzo, a los cuales ha realizado préstamos, así como también a la Asociación del Fútbol Argentino. La fiscalía de Lomas de Zamora analiza transferencias irregulares y una evasión superior a los $3.300 millones. La empresa llegó al club del sur del Gran Buenos Aires ligada al expresidente del club, Eduardo Spinosa, habiendo sido fundada recientemente. Comenzó siendo ubicada en el dorso, debajo del número, aunque un mes después se la confirmó como sponsor principal del cuadro banfileño.

Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas, con Matías Mariotto, actual presidente de Banfield.

Otro club vinculado a la financiera es San Lorenzo, que empezó a tomar préstamos a cambio de pagarés con un 36% de interés anual. El Ciclón, según las transacciones, ya recibió más de $1900 millones de parte de la empresa de Graciela y Ariel Vallejo, el hombre al que todos apuntan como el gestor de la relación con Tapia y, posteriormente, con el resto de los protagonistas del fútbol argentino.

Después de Banfield, comenzó la rápida expansión de Sur Finanzas: se extendió como patrocinador de Platense, Barracas Central y Racing, hasta que fue confirmada como patrocinadora de la Selección Argentina y, actualmente, del torneo de Primera División, dándole nombre además al torneo de Reserva de la máxima categoría del fútbol argentino. Estos dos motivos son por los que Tapia podría estar vinculado en la investigación.