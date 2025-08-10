El Bicho y el Tatengue se miden en un duelo clave en La Paternal

Por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, Argentinos Juniors recibirá esta noche a Unión en el Estadio Diego Armando Maradona. El local llega con un envión anímico tras meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina, mientras que los santafesinos quieren mantener su racha sin derrotas en este segundo semestre.

El equipo de Nicolás Diez eliminó a Aldosivi por 2-1 en Florencio Varela y se ganó el pase a cuartos, donde lo espera Lanús. En el Clausura, sin embargo, todavía no festejó de a tres: empató con Boca, perdió en Victoria ante Tigre y volvió a igualar en el interzonal con Platense. “Tenemos una forma de jugar y la vamos a respetar”, aseguró el DT tras el triunfo en Copa.

Mientras que Unión arrancó el semestre con triunfo ante Estudiantes, rescató un empate en La Bombonera y viene de igualar sin goles frente a Tigre en un partido caliente. La semana estuvo marcada por el conflicto contractual con Jerónimo Dómina, que aún no renovó su vínculo y cruzó declaraciones con el presidente Luis Spahn.

El resultado también puede sacudir la tabla anual: si Argentinos gana, no solo dejaría a Boca último en el Clausura, sino que además se metería tercero en la clasificación a la Copa Libertadores, desplazando al Xeneize al cuarto puesto y fuera de la zona de acceso directo.

Formaciones probables:

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini, Fernando Diaz; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Mateo Del Blanco; Lucas Gamba, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.