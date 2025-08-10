Barracas Central trepa a la cima con un contundente triunfo sobre Aldosivi

En la continuidad de la cuarta fecha del Torneo Clausura, hay un nuevo líder en la Zona A y es Barracas Central, que confirmó su buen momento y alcanzó la cima de la Zona A tras vencer 3-1 a Aldosivi en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Con dos goles de Facundo Bruera y uno de Gonzalo Morales, el Guapo logro se unirse a Estudiantes de La Plata en lo más alto de la tabla. El descuento transitorio del Tiburón lo había hecho Tiago Serrago.

El conjunto local fue el primero en golpear. A los 28 minutos, un centro de Rodrigo Insúa encontró el anticipo ofensivo de Bruera, que apareció en el segundo palo para empujarla y abrir el marcador, tanto que estuvo en duda por una posible posición adelantada pero finalmente fue validado.

Ya en la segunda parte, el Guapo arrancó enchufado y un gran gol de Morales, con asistencia de Bruera de cabeza, estableció el segundo tanto a los dos minutos. No obstante, a los cinco, Serrago apareció en el área con un desmarque tras el pase de Justo Giani y descontó para Aldosivi. Aquel 2-1 sólo sería una ilusión, ya que en una jugada curiosa donde Javier Ruiz peleó una pelota con el central Tomás Kummer y luego la ganó ante una débil respuesta del arquero Jorge Carranza, le terminó sirviendo el 3-1 definitivo a un inspirado Bruera.

Fue final y tres puntos para los dirigidos por Rubén Insúa, que suman así su tercera victoria en el certamen, la primera en su renovado estadio. El Guapo continúa siguen invicto en un comienzo que los hace soñar con ser uno de los elencos de la Zona A que clasifique a la instancia de playoffs.

Platense se lo empató a Instituto en Córdoba

El partido arrancó con mucha dinámica y oportunidades claras. A los 18 minutos, Instituto logró abrir el marcador gracias a un gol de Matías Puebla. Tras un preciso centro desde la derecha de Manuel Romero, Puebla controló con el pecho y sacó un remate cruzado que superó al arquero Juan Pablo Cozzani para poner el 1-0 parcial. Antes de ese gol, Puebla ya había estado cerca de marcar, pero un disparo suyo se estrelló en el palo.

Platense no bajó los brazos y buscó la igualdad con insistencia. La recompensa llegó casi en el final, en una jugada agónica cuando Ronaldo Martínez conectó un cabezazo para empatar el encuentro en el último suspiro. La jugada, sin embargo, estuvo rodeada de polémica, ya que en el centro del campo hubo una mano clara de Short que pasó desapercibida para el árbitro, generando reclamos entre los hinchas y el cuerpo técnico de Instituto.

Para colmo de emociones, en la jugada siguiente Platense anotó un gol que fue anulado por el VAR debido a una posible posición adelantada, lo que mantuvo la igualdad en el marcador y la tensión hasta el pitazo final.

El empate dejó a ambos equipos con sensaciones encontradas, ya que Instituto perdió la chance de sumar de a tres en casa, mientras que Platense rescató un punto valioso en un terreno complicado.