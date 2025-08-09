Belgrano despidió al sábado con una victoria en casa

En el cierre del sábado por la 4ª fecha del Clausura 2025, el único que terminó celebrando fue Belgrano que en Córdoba superó a Banfield 2 a 1 y escaló a la segunda posición de la zona A que lidera Estudiantes, mientras que en el otro grupo fue empate sin goles entre Atlético Tucumán y Rosario Central.

La presencia de Ángel Di María en el José Fierro tucumano fue todo un acontecimiento, pero el Decano no pudo doblegar a un rival que fue acompañado por unos dos mil hinchas como visitante y debió conformarse con el reparto de puntos.

De esta manera, el Canalla dejó pasar la posibilidad de alcanzar a River en lo más alto, un Millonario que jugando muy mal en Avellaneda empató sin goles con Independiente.

Nada de todo eso importa en el mundo del Pirata cordobés que abrió el partido en casa contra Banfield por intermedio de Gabriel Compagnucci a los 19 minutos.

Lucas Zelarayán, con otra gran actuación personal, amplió la ventaja del dueño de casa a los 4 minutos del complemento, poniéndole las cosas muy adversas al Taladro.

Banfield logró descontar por intermedio de Mauro Méndez a falta de 33 minutos para el final, pero no le alcanzó y regresó con las manos vacías desde la Docta.

El domingo

La fecha continúa el domingo con otros tres compromisos. Por la zona A, Barracas Central será local ante Aldosivi de Mar del Plata desde las 15. A su término, por el grupo B, Instituto en Córdoba recibirá al campeón defensor, Platense, que marcha último en las posiciones y con la conducción de Cristian González todavía no ganó en el certamen.

Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe despedirán al domingo desde las 20 en La Paternal, un duelo que no pondrá en riesgo el liderazgo de Estudiantes en la tabla de la zona, pero que sí les servirá a ambos para mejor lo hecho hasta el momento en la fase clasificatoria.