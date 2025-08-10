Un nuevo día de la fecha 4 del Torneo Clausura se pone en disputa, y Barracas Central logró subirse a la punta de la Zona A con su triunfo ante Aldosivi. El Guapo venció 3-1 al conjunto marplatense en el estadio Claudio Chiqui Tapia y alcanzó a Estudiantes de La Plata como líder de su grupo en el certamen. Los tantos para los de Rubén Insúa fueron marcados por Facundo Bruera, en dos ocasiones, y Gonzalo Morales, mientras que Tiago Serrago puso el descuento visitante.

Luego de una presentación decepcionante en la reinauguración de su cancha, con caída 0-3 ante Independiente Rivadavia, hubo revancha para un Barracas que suma su tercera victoria en el certamen (viene con puntaje perfecto como visitante) y logra ser puntero junto a Estudiantes. Bruera, la figura de la tarde con dos goles, anotó lo que fue el primer tanto del Guapo desde el reestreno del estadio "Chiqui" Tapia.

Barracas 3-1 Aldosivi, los goles

Llegando a la media hora del partido, el local abrió la cuenta por intermedio de uno de sus goleadores. Un centro de Rafael Barrios cruzó el área y le quedó por el otro lado a Rodrigo Insúa, que cruzó un centro fuerte de zurda para que Bruera solamente tuviera que poner el pie para establecer el 1-0. Tras alguna polémica por la posición del punta, finalmente el tanto fue convalidado.

En el inicio del segundo tiempo, Barracas arrancó muy despierto y se puso 2-0. La empezó Javier Ruiz por izquierda, sacó un centro para Bruera y éste se la bajó justa de cabeza a Morales para que el Toro saque un fuerte derechazo que venció la resistencia de Jorge Carranza y se convirtió en el segundo gol del Guapo.

Sin embargo, hubo reacción de Aldosivi apenas dos minutos más tarde. Una recuperación en campo rival derivó en una asistencia de Justo Giani para Serrago, que se desprendió de la zona de volantes para llegar al área y, con un derechazo al primer palo, batir sin problemas al arquero Marcos Ledesma y acercar a los marplatenses.

A pesar de aquel descuento, Barracas encontró espacios en la última línea rival e iba a aumentar la distancia nuevamente con una jugada algo curiosa que terminó en un nuevo tanto de su artillero. Ruiz fue a buscar un despeje mal controlado por Tomás Kummer, le ganó al central y se fue contra Carranza. En ese recorrido, Kummer se recuperó y lo desestablizó pero el delantero llegó a ganar la pelota cayéndose frente a la floja intervención del arquero y se la cedió a un Bruera que, con arco vacío, decretó el 3-1.

Formaciones

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Jappert, Rak, Demartini y Rodrigo Insúa; Miloc e Iván Tapia; Gonzalo Morales, Bruera y Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insúa.

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Tomás Kummer, Gonzalo Mottes, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi; Tiago Serrago, Justo Giani, Ayrton Preciado; Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Estadio: Claudio Tapia

Árbitro: Darío Herrera

Platense visita a Instituto en Córdoba

El campeón del fútbol argentino sigue en busca de su primer triunfo en la era de Cristian González como DT. Desde que asumió el Kily, además de quedar eliminado de la Copa Argentina en 16avos de final, cayó ante River y empató sin goles frente a Vélez y Argentinos Juniors. El Calamar visita a la Gloria con el objetivo de sumar de a tres en una semana de buenas noticias: luego de su frustrado pase a Racing y el sondeo de Boca, el capitán Ignacio Vázquez renovó contrato, al igual que Guido Mainero, autor del tanto en la final del Torneo Apertura.

Por el lado local, Instituto empezó con una gran victoria de visitante ante Gimnasia (LP) pero desde entonces no han podido ganar y pretenden hacerlo por primera vez en casa luego del 0-4 en contra frente a River y la igualdad sin goles ante Vélez en la última jornada. Los de Daniel Oldrá tendrán el retorno de Alex Luna, quien toma el lugar de Damián Puebla en el once titular.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico y Jonás Acevedo; Alex Luna, Manuel Romero y Matías Fonseca.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini.

Estadio: Monumental Presidente Perón

Árbitro: Andrés Gariano