Rincón, triunfo ante Cipo y “un desahogo muy grande para todos”

El Deportivo Rincón superó 1-0 a Cipolletti por la 4ta fecha del nonagonal de la Zona Campeonato del Torneo Federal A. el león del norte fue superior, pero logró con un gol agónico que le permite soñar con pegar un salto.

Iban 5 de adicional cuando un lateral terminó en el área, cabezazo previo, y Germán Cervera pescó el esférico para meter el único tanto que le dio más que una vida al león del norte, no solo la cuenta pendiente de ganar, sino porque le permite encarar con más aire lo que viene en la zona.

“Hicimos un gran partido, superiores durante todo el partido con chances claras en el primer tiempo, en el segundo mantuvimos el dominio territorial y de tenencia. Parecía que se nos escapaba en el final como anteriores partidos pero apareció ese gol merecidísimos y con él un desahogo muy grande para todos” dijo Diulio Botella, DT de Rincón en charla con la transmisión de Prima Multimedios.

Por su parte, el DT resaltó que “Cuando no ganas todos ven las cosas que faltaron, pero Rincón es un equipo que sale a atacar y ganar. Creo que tenemos para pelear contra cualquier equipo, de local nos llevamos puesto al que sea”.

95 minutos y gol de Rincón para dejar el festejo en el norte neuquino

Por otro lado, Germán Cervera fue el héroe de la tarde, saltó del banco de suplentes y la que tuvo la mandó adentro, “Contento por el gol y la victoria, se nota en la gente y en nosotros. Pude marcar un gol que lo buqué mucho” dijo el atacante, resaltando además que “Los chicos hicieron un gran trabajo, generamos muchas chances de gol, se nos abrió el arco y me tocó a mí. Está bueno porque todos tiramos para el mismo lado”

Rincón se colocó en mitad de pelotón en el nonagonal que clasifica a cuatro a los cuartos de final. Acumula 5 puntos y la próxima fecha visita a Argentino de Monte maíz, que superó a Kimberley en Mar del Plata, sumando 6 unidades.