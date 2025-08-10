Huinganco presentará la segunda edición del Trail del Bosque

En las oficinas del Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén, se llevará a cabo la presentación este lunes 11 de agosto la Segunda edición del Trail del Bosque, la carrera de montaña que se realizará el 21 de septiembre en caminos aledaños Huinganco, uno de los destinos turísticos más pintorescos de la cordillera neuquina y conocido como "El jardín del Neuquén", este pintoresco pueblo cautiva a quienes lo visitan con su belleza agreste y su tranquilidad en el norte neuquino.

La conferencia se llevará a cabo a las 10 en la Subsecretaría de Turismo, ubicada en Félix San Martín 182, Neuquén Capital, y contará con la presencia de autoridades provinciales, municipales y organizadores de la prueba.

El Trail del Bosque propone recorrer senderos entre bosques de coníferas y paisajes de montaña, combinando deporte, naturaleza y turismo.

La competencia atrae tanto a corredores experimentados como a aficionados que buscan vivir una experiencia en contacto pleno con el entorno natural de Huinganco. Desde el Ministerio de Turismo destacaron que esta carrera se consolida como una actividad clave para impulsar el turismo activo y de naturaleza en la región, generando un impacto positivo en la economía local.