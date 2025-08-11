La mala noticia de la grave lesión de Germán Pezzella golpeó duro a River pensando en el duelo del jueves de Copa Libertadores. Ante los problemas del Millonario en la zaga central, el fin de semana se dio el debut de Lautaro Rivero, quien tuvo una buena actuación pero sin embargo no podrá jugar ante Libertad porque no fue incluido en la lista de buena fe.

El club de Núñez envió las cinco modificaciones en la lista para la Libertadores el viernes 8 de agosto. Entre los cinco cambios que realizó Marcelo Gallardo, el joven zaguero no estuvo incluido. Ahora, con las ausencias de Pezzella, que se pierde la temporada entera por su rotura de ligamento cruzado anterior, sumado a que Lucas Martínez Quarta se recupera de un esguince de rodilla y Paulo Díaz está limitado físicamente por una inflamación en la misma zona, el Muñeco la tiene difícil para rearmar el centro de la defensa.

Gallardo la tiene difícil en defensa para el jueves ante Libertad.

Actualmente, el único defensor central disponible confirmado es Sebastián Boselli, en tanto que Gallardo espera por el chileno Díaz para estar en condiciones de jugar ante Libertad. Otro de los que podría aparecer es Juan Carlos Portillo, a quien el DT no quiere apurar tras su tendinitis pero podría utilizar ante la necesidad. En cuanto a la lista, llama la atención la permanencia de Federico Gattoni, quien no es tenido en cuenta desde hace un largo tiempo. Otro defensor que figura es Ulises Giménez, juvenil con escasa experiencia en Primera y habitual de la Reserva.

Quiénes ingresaron a la lista de buena fe

Las variantes confirmadas fueron las de Maximiliano Salas, Juan Fernando Quintero, Matías Galarza Fonda, Juan Carlos Portillo y Sebastián Boselli. Afuera quedaron Rivero, junto a Alex Woiski y el juvenil Juan Cruz Meza, que recién podrían tener chances en una eventual instancia de cuartos de final si River avanza ante Libertad.