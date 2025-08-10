Barracas Central trepa a la cima con un contundente triunfo sobre Aldosivi

Barracas Central confirmó su buen momento y alcanzó la cima de la Zona A tras vencer 3-1 a Aldosivi en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Con dos goles de Facundo Bruera y uno de Gonzalo Morales, el Guapo mantuvo su puntaje ideal como visitante y se unió a Estudiantes en lo más alto de la tabla. Por su parte, Tiago Serrago descontó para el Tiburón.

El partido tuvo un arranque parejo, pero Barracas fue el primero en golpear. A los 28 minutos, tras un centro preciso de Rodrigo Insúa, Bruera apareció en el segundo palo para empujarla y abrir el marcador, gol que estuvo en duda por una posible posición adelantada pero finalmente fue validado. Luego, el local dominó las acciones y con un Bruera inspirado amplió la ventaja.

Con este triunfo, Barracas suma su tercera victoria en el certamen y mantiene un invicto que lo posiciona como candidato firme en la pelea por el título de la Zona A.

Instituto y Platense empataron 1-1 en un duelo lleno de polémica y emociones en Córdoba

El partido arrancó con mucha dinámica y oportunidades claras. A los 18 minutos, Instituto logró abrir el marcador gracias a un gol de Matías Puebla. Tras un preciso centro desde la derecha de Manuel Romero, Puebla controló con el pecho y sacó un remate cruzado que superó al arquero Juan Pablo Cozzani para poner el 1-0 parcial. Antes de ese gol, Puebla ya había estado cerca de marcar, pero un disparo suyo se estrelló en el palo.

Platense no bajó los brazos y buscó la igualdad con insistencia. La recompensa llegó casi en el final, en una jugada agónica cuando Ronaldo Martínez conectó un cabezazo para empatar el encuentro en el último suspiro. La jugada, sin embargo, estuvo rodeada de polémica, ya que en el centro del campo hubo una mano clara de Short que pasó desapercibida para el árbitro, generando reclamos entre los hinchas y el cuerpo técnico de Instituto.

Para colmo de emociones, en la jugada siguiente Platense anotó un gol que fue anulado por el VAR debido a una posible posición adelantada, lo que mantuvo la igualdad en el marcador y la tensión hasta el pitazo final.

El empate dejó a ambos equipos con sensaciones encontradas, ya que Instituto perdió la chance de sumar de a tres en casa, mientras que Platense rescató un punto valioso en un terreno complicado.