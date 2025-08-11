Después del sábado de los clásicos en donde Boca-Racing e Independiente-River se llevaron los flashes, el domingo dio casi por finalizada la fecha 4 del Torneo Clausura, del que solamente queda un partido. Con la victoria de Argentinos Juniors ante Unión, la noticia es que el Xeneize se quedó momentáneamente afuera de la Copa Libertadores ya que el Bicho le arrebató el último lugar de clasificación directa en la tabla anual.

El empate de Boca en La Bombonera 1-1 con Racing estiró a doce la racha sin triunfos de los dirigidos por Miguel Ángel Russo, que estira además su récord negativo de encuentros sin ganar, y los dejó penúltimos en su zona sin triunfos aún en el certamen. Con los tres puntos que consiguió Argentinos, los dirigidos por Nicolás Diez, desplazaron al club de La Ribera con 38 puntos, sacándoles ventaja de dos y dejándolos, por ahora, en zona de Copa Sudamericana.

El que comanda la tabla es Rosario Central, con 41 puntos, y sigue aventajando a River, con 39 luego de que el Canalla igualara sin goles ante Atlético Tucumán, mismo resultado que el Millonario contra Independiente. Estos dos, más Argentinos y el campeón Platense son los que al momento están clasificados a la edición 2026 de la Libertadores. Recordemos que todavía resta el cupo para el campeón de este certamen y el vencedor de la Copa Argentina. El Rojo, por su parte, apenas araña el último puesto de los clasificados a Copa Sudamericana.

Independiente y River no se sacaron ventajas en Avellaneda.

Otros elencos expectantes a clasificar a la máxima competición de Sudamérica son San Lorenzo, que quedó a tres puntos de Argentinos con 35 y un Barracas Central que con su gran comienzo de torneo escaló a la misma cantidad de unidades. Más lejos quedaron Huracán, con 33, y Racing con 32.