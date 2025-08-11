Correr sobre la historia: vuelve la carrera que atraviesa bosques históricos

En instalaciones de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia en Neuquén capital, se presentó oficialmente la segunda edición del Trail del Bosque, actividad deportiva y turística que tendrá lugar el 21 de septiembre en Huinganco. La carrera propone dos distancias -6 y 15 kilómetros- con circuitos que invitan a corredores y caminantes a recorrer paisajes únicos entre el Vivero Provincial, el Cerro San Pedro y el camino al Cerro Corona.

Acompañaron la presentación la organizadora de la carrera, Daniela Barrera; el diputado provincial Matías Martínez; el intendente de Huinganco, Luis Sepúlveda; la secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, María Fernanda Villone; el presidente de NeuquénTur, Sergio Sciacchitano; y la subsecretaria de Turismo, Silvana Cerda.

Barrera destacó que la prueba “es una carrera con historia de una comunidad contada a través de senderos que atraviesan los bosques comunales que dieron origen a Huinganco. El Trail del Bosque surge para honrar a la localidad y al trabajo de los pioneros. Tenemos seis kilómetros para quienes se inician y un recorrido más exigente de 15 kilómetros, ambos con paisajes que valen el esfuerzo”.

Durante el acto, el diputado Martínez hizo entrega al municipio de la declaración de Interés Legislativo para la competencia, destacando su relevancia deportiva, turística y cultural para la región. “Para nosotros es muy importante declarar de interés este tipo de actividades porque ponen en valor, no solo la actividad deportiva, sino también lugares como Huinganco, que es uno de los más hermosos de la provincia. Esta prueba también impulsa el turismo y activa las economías regionales”, expresó.

Por su parte, el intendente Sepúlveda agradeció el acompañamiento institucional y recordó que “esta historia forestal de Huinganco comienza en 1968, cuando fuimos reconocidos como el primer bosque comunal argentino. No podemos dejar de poner a disposición estos senderos para que el resto de la provincia y del país nos conozcan a través de la carrera. El año pasado participaron más de dos mil turistas, lo que demuestra el potencial de nuestra localidad”.

En la misma línea, Villone afirmó que “es una decisión política seguir potenciando el producto turístico y cultural que representa el bosque de Huinganco. El trail le da el valor que necesita este entorno, que tiene detrás el esfuerzo histórico de muchos pobladores para sostenerlo y cuidarlo”.

A su turno, el presidente de NeuquénTur expresó: “Queremos que Neuquén siga siendo elegida por preferencia, y actividades como esta nos jerarquizan como destino y benefician a cada localidad y a cada prestador vinculado al turismo”.

Finalmente, la subsecretaria de Turismo, Silvana Cerda, sostuvo que “este tipo de actividades fomentan el desarrollo, mueven las economías locales y generan un motor importantísimo en destinos con tanto potencial como Huinganco. Invitamos a todos a vivir esta experiencia en una época hermosa del año, con la naturaleza en plena floración”.

Con un cupo limitado a 200 participantes, las inscripciones estarán abiertas con valores promocionales hasta el 18 de agosto: 30.000 pesos para los 6K y 40.000 pesos para los 15K. La largada será a las 10 desde la Plaza Central Remigio Moya.

Inscripciones en https://cronometrajeinstantaneo.com/inscripciones/trail-del-bosque-2025