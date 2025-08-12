Malena Santillán, la nadadora cordobesa que convirtió un diagnóstico en oro panamericano

Malena Santillán, oriunda de San Francisco, Córdoba, se consagró campeona en los 200 metros espalda en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay. Con una marca de 2:10.36, la nadadora no solo logró la medalla de oro sino que también estableció un nuevo récord panamericano junior y aseguró su lugar en los Panamericanos de Lima 2027, paso fundamental hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La historia de Malena es un ejemplo de esfuerzo y superación. A los 3 años, tras un diagnóstico médico que confirmó un principio de escoliosis, sus familiares recibieron la recomendación de que comenzara a nadar para fortalecer su columna. Fue el inicio de una carrera deportiva que hoy la tiene en lo más alto del podio continental.

“Me di cuenta que realmente me gustaba, así que seguí entrenando. Ahora son 10 sesiones por semana, tres de gimnasio, y coordinarlo con la escuela”, contó la joven nadadora, emocionada tras colgarse la medalla dorada y escuchar el himno nacional sonar en Asunción.

Desde pequeña, Malena entrena en el Sport Automóvil Club bajo la tutela de su entrenador Aníbal Gaviglio, quien fue testigo de su crecimiento deportivo y personal. “Me sorprendió mucho el tiempo, pero sabía que esperaba por lo menos quedar en el podio. Yo estaba tratando de pensar más en mi marca y hacer mi propia carrera”, confesó la atleta luego de la final.

Su logro se suma al oro obtenido días atrás por Agostina Hein en 400 metros libres, consolidando a la natación argentina como una disciplina en crecimiento dentro de los Juegos Panamericanos Junior.

Con este triunfo, Malena Santillán no solo confirma su talento, sino que también representa la historia de una joven que transformó un diagnóstico médico en la motivación para convertirse en una campeona internacional y una figura que seguirá dando que hablar en el deporte argentino.