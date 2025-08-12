Biguá, rumbo a la Liga Nacional: "Se revolucionó el básquet femenino en el club"

El fin de semana, Biguá se coronó campeón de la Liga Regional Femenina de básquet, competencia que se desarrolló con los principales equipos de Neuquén y Rio Negro donde estaba en juego el boleto a la Liga Nacional 2025. “Estamos trabajando para que este esfuerzo tenga su consecutiva en la Liga Nacional que nos abrirá muchas puertas” dijo su DT Rubén Jaime.

Las Bigualas hicieron un gran torneo, donde barrieron en la final ante Centro Español , con nombres importantes como Valeria Fernández, Agustina Jourdheuil, ambas con trayectoria Internacional, Clara de la Rosa, y Lorena Campos, más las jugadores del club que conforman una buena base de hace varias temporadas. “Fuimos creciendo con el torneo y con el correr de los partidos, teníamos cuatro piezas para engranar en un torneo corto. Pudimos ganar las semifinales por 20 y la final también, el equipo estuvo muy sólido”, expresó el entrenador a Grito Sagrado.

Por su parte, resaltó el esfuerzo que hizo el club para quedarse con la plaza que entregaba la ADC luego del convenio que firmó la Federación Neuquina con el ente organizador. “El club hizo un esfuerzo muy grande para tener cuatro jugadoras profesionales, estamos trabajando para que este esfuerzo tenga su consecutiva en la Liga Nacional que no abrirá muchas puertas, y enfrentar equipos con grandes nombres”.

Además, destacó la importancia de las custro jugadores que llegaron, “somos todos mejores que hace dos meses, en formativas, CT; la vara quedó muy alta por el nivel de profesionalismo” dijo Jaime, destacando además que “Nosotros quisimos armar un grupo humano con jugadoras de afuera y que nos dejen algo, esto revolucionó el básquet femenino en el club por dos meses y pensamos que seguirá”.

Ahora se viene el armado del equipo que competirá a mediados de octubre, fecha pautada para el inicio de la competencia que tendrá 24 clubes, y que por Neuquén dirán presente Independiente, campeonas y ascenso de la Liga Federal 2024, y Biguá por el boleto de la Liga Regional