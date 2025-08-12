Zapala abre inscripciones a sus escuelas deportivas municipales

El Municipio de Zapala, a través de la Secretaría de Deportes, abrió una nueva etapa de inscripciones para las escuelas deportivas municipales, que estará vigente hasta el miércoles 13 de agosto.

La propuesta está dirigida a niños, jóvenes, adultos y personas mayores que quieran iniciarse o continuar en alguna de las disciplinas disponibles en la ciudad. Quienes se anoten durante este período podrán comenzar las actividades a partir del lunes 18 de agosto.

El proceso de inscripción es sencillo. Los interesados deben descargar e imprimir un formulario, disponible en diversas fotocopiadoras locales o a través de un enlace oficial, completarlo con sus datos personales y presentarlo junto con una fotocopia del DNI (Documento Nacional de Identidad) en el Gimnasio Municipal, ubicado en Ayacucho y Paraguay. La atención se brinda de lunes a viernes, entre las 8 y las 19.

La oferta deportiva en Zapala es amplia y abarca disciplinas como fútbol, básquet, vóley, hockey, gimnasia artística y rítmica, taekwondo, judo, boxeo, escalada, yoga, atletismo, ciclismo, pilates, squash, tenis, newcom, defensa personal, ritmos, trekking y patín, entre muchas otras.

Desde la Secretaría destacaron que el deporte cumple un rol clave en la formación integral, al fortalecer la salud, fomentar vínculos sociales y crear espacios de inclusión en todas las etapas de la vida.