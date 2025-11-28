Disney Plus anunció un cambio importante en su oferta de servicios para los usuarios del plan Estándar. A partir del 11 de diciembre de 2025, los canales lineales de deportes ESPN y ESPN3 dejarán de estar incluidos en esta suscripción y solo podrán verse a través del plan Premium.

La plataforma aclaró que, aunque ESPN y ESPN3 quedarán fuera, otros contenidos deportivos podrían mantenerse dentro del plan Estándar. Sin embargo, para quienes deseen continuar accediendo a la programación completa de ESPN, será necesario realizar un cambio a la suscripción Premium.

En un comunicado, Disney Plus expresó: “A partir del 11 de diciembre, los canales lineales de deportes ESPN e ESPN3 ya no estarán incluidos en Disney+ Estándar. Este plan podría seguir incluyendo otros contenidos deportivos. Para seguir teniendo acceso al contenido deportivo, podrás cambiar tu plan a Disney+ Premium”.

Disney Plus excluye ESPN del plan Estándar

Además, se informó que recientemente hubo un ajuste en los precios de Disney Plus en Estados Unidos. Por ahora, esta modificación no afecta a Guatemala, aunque se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a posibles cambios futuros en las condiciones y costos del servicio.

Esta decisión representa un movimiento estratégico para la plataforma que busca potenciar su plan Premium, concentrando en él los canales deportivos más relevantes como ESPN y ESPN3, mientras que el plan Estándar mantendrá una oferta más limitada en cuanto a deportes.