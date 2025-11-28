El pasado 16 de noviembre, un violento incidente en la ciudad de Añelo resultó en la muerte de José Luis Retamal, quien fue atacado por un trabajador de una empresa luego de que la víctima rompiera varios autos en el predio de la firma.

La empresa está ubicada sobre la Ruta Provincial 17. Allí, alrededor de las 0.30, la víctima ingresó en estado de exaltación a la playa de estacionamiento y comenzó a dañar diversos vehículos, entre ellos el del acusado, un Fiat Cronos. En este contexto, la víctima fue reducida por un guardia de seguridad y un chofer de la empresa, quienes lo dejaron en el piso inmovilizado, boca abajo y llamaron a la comisaría de Añelo.

Sin embargo, antes de que llegue el personal policial, el acusado fue hasta donde estaba la víctima ya que él estaba en el predio por ser trabajador de la firma. Allí comenzó a darle golpes de puño y patadas con los botines con punta de acero que llevaba puestos, para luego subirse encima.

Como consecuencia de la violencia que ejerció, la cual quedó registrada por las cámaras de vigilancia de la empresa, le provocó a la víctima la muerte por traumatismo grave de cráneo con fractura del hueso temporal, aplastamiento de cuello posterior y asfixia mecánica por compresión de cuello con fractura de hueso hioides.

La fiscal del caso, Ana Mathieu, formuló cargos por homicidio simple contra R.D.E., el trabajador acusado de agredir a Retamal. En una audiencia realizada este viernes, la fiscal solicitó que se le impusieran medidas cautelares al imputado, como la prohibición de salir del país, debido al riesgo de fuga.

Sin embargo, la jueza de garantías, Vanessa Macedo Font, rechazó este pedido, argumentando que no se había demostrado el riesgo de fuga que mencionó la fiscal. La investigación, que ya cuenta con pruebas clave, continúa avanzando bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal.