Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza se mantienen en lo más alto

Disputada parcialmente la 26ª fecha de la Primera Nacional, Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza siguen siendo los líderes en cada una de las zonas de la segunda división, posiciones que lo clasifican transitoriamente para la gran final en búsqueda del ascenso a la Liga Profesional del 2026.

Por la zona A, Madryn derrotó como local a San Martín de Tucumán por 3 a 1 y se aprovechó del empate de Atlanta en casa contra San Miguel 1 a 1. Así, el Aurinegro tomó tres de ventaja respecto al Bohemio en este mano a mano por el primer puesto.

Por el otro lado del cuadro, en el B, los mendocinos se impusieron como visitantes a Chaco For Ever 2 a 0. También tomaron distancia de Gimnasia de Jujuy que empató en su visita a Mitre de Santiago del Estero por 1 a 1.

La otra pelea que está que arde en segunda división es la de permanencia. Colón, que atraviesa una gran crisis institucional y deportiva importante, perdió de local ante Agropecuario. De esta manera, los santafesinos quedaron a 11 de la línea roja en la zona B. Lo salva por el momento el muy mal campeonato del CADU que apenas empató sin goles como local ante Chacarita y Talleres de Remedios de Escalada, que más allá de la victoria ante Chicago por 2 a 1, apenas suma 14 unidades en 26 partidos.

Reducido

La segunda plaza de ascenso a la máxima categoría se dirimirá a través del Reducido. En el A, la distancia en puntos entre el segundo, que es Atlanta, y el 9°, Colegiales, es actualmente de 10 unidades. En este sentido, el Cole obtuvo un valioso 2 a 0 como local ante Almagro el sábado por la tarde.

En el grupo B, la lucha está un poco más distante en puntos. Ahora, Gimnasia de Jujuy quedó con 47, a 12 de Agropecuario que es el noveno con 35. El Sojero, precisamente, fue el verdugo de Colón en este fin de semana.

Otros resultados destacados de la fecha: Morón 2 Estudiantes de Río Cuarto 1, Maipú 1 Tristán Suárez 0, Temperley y San Telmo 0 a 0, idéntico resultado al de Almirante Brown contra Central Norte y al de Gimnasia y Tiro y Los Andes. Estudiantes de Caseros 2 Defensores de Belgrano 0.

El lunes completan All Boys versus Patronato y Racing de Córdoba contra Quilmes.