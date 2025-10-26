Llancafilo, uno de los diputados que dejará su banca, fue a votar junto a su hija María Paz

El diputado nacional Osvaldo Llancafilo, quien dejará su banca en el Congreso de la Nación el próximo 10 de diciembre, se acercó a votar al colegio Don Bosco de Neuquén junto a su hija de 17 años, quien ejerció su derecho democrático por primera vez.

“Que bueno es participar en democracia”, expresó el legislador por el Movimiento Popular Neuquino, en sus redes sociales. “Hoy en el colegio Don Bosco votamos junto a mi hija Maria Paz, quien votó por primera vez con sus 17 años”, contó con entusiasmo.

Llancafilo es uno de los tres diputados neuquinos que dejará su banca, junto a Tanya Bertoldi (Unión por la Patria) y Pablo Cervi (Liga del Interior).

El ganador para la cámara baja del Congreso de la Nación deberá duplicar en votos al tercero para adjudicarse dos bancas, es decir, si no se impone por esa diferencia le corresponderá una banca, una segunda será para el que resultase segundo y una tercera para el tercero.

