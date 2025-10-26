Se atraparon solos: los casos de prófugos que fueron capturados al ir a votar

Cinco personas fueron detenidas en Trenque Lauquen, Moreno, La Plata y La Matanza, en el marco de las elecciones legislativas 2025, acusados de hurto, estafa, violencia de género y abuso sexual. Las capturas se lograron tras intensos procedimientos en los lugares de votación.

El primero de los casos ocurrió cuando personal de la DDI Trenque Lauquen, que se encontraba realizando tareas de búsqueda de un prófugo por una causa de hurto, logró detener a Martín Alejandro Heim, de 55 años, sobre quien pesaba una orden de detención vigente.

Los investigadores contaban con información de que el encausado se presentaría a votar en la Escuela N°3 de calle Di Gerónimo 650, motivo por el cual, tras un discreto operativo de vigilancia, “fue interceptado y aprehendido al salir del establecimiento, en la intersección de Caseros y Ferrington”.

Otro de los casos sucedió cuando personal de la DDI La Matanza llevó adelante un operativo de vigilancia para capturar a un hombre prófugo por abuso sexual gravemente ultrajante, en una causa instruida por la UFI N°1 de Violencia de Género.

Las autoridades fueron alertadas de que el imputado se presentaría a votar en la Escuela Primaria N°209 de calle Gamarra 8510, en Virrey del Pino, por lo que los agentes realizaron un procedimiento cerrojo. El detenido, de 35 años, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial La Matanza.

Más tarde, personal de la misma DDI, efectuó la detención de un prófugo por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, causa que también tramita la UFI N°1 de Violencia de Género. “El personal actuante contaba con información de que el imputado se presentaría a emitir su voto en la Escuela Primaria N°43, ubicada en calle San Pedro 502, La Tablada”, señalaron.

Agentes del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 9na. de La Plata efectivizaron la detención de un imputado por violencia de género, sobre quien pesaba orden judicial vigente en el marco de la IPP 51905/25.

“Contando con información precisa sobre el establecimiento donde debía votar, el personal policial implementó un operativo de vigilancia en las inmediaciones del Colegio Obispo Anunciado Serafín, ubicado en calle 67 entre 116 y 117”, contaron. Una vez que el sujeto emitió su voto, fue interceptado y reducido sin incidentes, quedando inmediatamente detenido.

En Moreno, un hombre fue detenido este domingo al mediodía acusado de estafas en la Ciudad de Buenos Aires bajo la modalidad del “cuento del tío”.

El procedimiento se llevó a cabo en la Escuela de Educación Especial N°501, ubicada en la calle Tucumán al 200, donde el sospechoso fue detenido al retirarse del establecimiento tras emitir su voto. Esta captura se logró luego de que las autoridades de su mesa hayan alertado a los efectivos de la presencia de un prófugo, lo que activó el operativo correspondiente.

“El hombre quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, a cargo del Dr. Bebebino y fue trasladado para las actuaciones judiciales correspondientes”, detallaron.