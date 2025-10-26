Nicolás Albarracín: “La democracia se fortalece con la voz de todos”

El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, fue otro de los partícipes en la jornada electoral , en donde Argentina elige nuevos Diputados y Senadores, y en contacto con la prensa destacó el valor del voto con el “futuro que queremos construir”.

A media jornada, en la localidad del norte neuquino se registró un porcentaje de asistencia superior al 50% del padrón, lo que refleja un alto nivel de participación y compromiso cívico de los vecinos.

“Hoy vivimos una jornada democrática muy importante para todos los neuquinos. Cada elección es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la comunidad y con la provincia”, dijo el Intendente.

Al mismo tiempo invitó a que los vecinos que aún no habían concurrido a las escuelas lo hagan antes de las 18 y de esta manera las urnas tengan la opinión de la mayor cantidad de habitantes.

“Invitamos a cada vecino y vecina a acercarse a votar con tranquilidad, con respeto y con esperanza. Más allá de las diferencias, lo esencial es participar, porque la democracia se fortalece con la voz de todos”, cerró.

Lo particular de la historia en la votación de Albarracín es por una cuestión de orden en el padrón le tocó hacerlo una vez más en el mismo establecimiento educativo en el que su madre fue directora.

El joven jefe comunal de la localidad neuquina recorrió los pasillos de la Escuela N° 254, donde todos los docentes lo han visto crecer a quien ahora rige los destinos de toda la comuna.