Huracán aguantó con diez y se llevó un punto frente a Unión

Unión y Huracán empataron 1-1 en el Estadio 15 de Abril en un partido clave por la lucha en la zona alta del Grupo A de la Copa de la Liga. El equipo de Frank Kudelka llegaba golpeado tras la eliminación en la Copa Sudamericana, pero mostró carácter en Santa Fe y rescató un punto pese a jugar gran parte del encuentro con un futbolista menos.

El primer tiempo fue favorable al Globo, que a los 31 minutos sufrió la expulsión de Fabio Pereyra y quedó con diez. A pesar de la inferioridad numérica, Huracán pegó primero: antes del descanso, Fernando Nervo apareció en el área para conectar de cabeza y poner el 1-0 parcial.

En el complemento, Unión reaccionó. Con más posesión y empuje, el Tatengue fue a buscar el empate y lo consiguió a través de Estigarribia, que capitalizó una jugada en ataque y puso el 1-1. Desde allí, los de Leonardo Madelón fueron por la victoria, pero carecieron de precisión en los últimos metros y no lograron doblegar a un Huracán que se cerró bien atrás y defendió el resultado con uñas y dientes.

El reparto de puntos dejó sensaciones opuestas: Unión, con superioridad numérica durante casi una hora, no supo aprovecharla y su entrenador se mostró visiblemente molesto tras el pitazo final. En tanto, Huracán celebró el empate como una muestra de carácter, tras una semana complicada por su eliminación internacional.