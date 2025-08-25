Lacoste reemplazó su icónico cocodrilo por una cabra por Novak Djokovic

La empresa francesa Lacoste anunció un cambio simbólico y específico en su logotipo o isotipo que está causando sensación en el mundo de la moda y el deporte. El icónico cocodrilo, símbolo de la compañía desde su fundación, fue reemplazado por una cabra, en referencia al tenista Nole Djokoviv considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos (GOAT).



La iniciativa celebra la larga colaboración entre Djokovic y la marca, iniciada en 2017, y refuerza el reconocimiento del legado del serbio en el tenis mundial. Con 24 títulos de Grand Slam hasta la fecha y numerosos récords batidos, a Djokovic se le suele considerar el más grande de la historia del deporte, un apodo que Lacoste ha adoptado con creatividad.

En sus redes sociales Lacoste anunció un cambio simbólico de su emblemático isotipo

El cambio no es permanente, pero formará parte de una edición limitada de piezas lanzadas en honor al tenista. La nueva línea presenta el elegante diseño tradicional de Lacoste, pero con el logotipo de la cabra bordado en lugar del cocodrilo.