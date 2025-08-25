Duras sanciones para Argentina y República Dominicana tras la feroz pelea en la Americup

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) respondió a los incidentes con una serie de sanciones, tras el enfrentamiento entre Argentina y República Dominicana en la AmeriCup 2025 que se juega en Managua, Nicaragua. Que afectaron tanto a jugadores como a cuerpos técnicos y federaciones de ambos países. El combinado nacional Albiceleste cayó por 84 a 83 en el tiempo suplementario, en su segunda presentación del grupo C.

El desenlace deportivo quedó opacado por los incidentes posteriores al pitazo final. Los jugadores de ambos equipos se enfrentaron en una serie de empujones, forcejeos y golpes en el centro de la cancha. Los principales protagonistas fueron David Jones y Gonzalo Bressan, quienes fueron los primeros en intercambiar puñetazos y golpes, lo que derivó en la intervención de la FIBA.

A partir de un comunicado oficial, la organización informó que Jones y Bressan recibieron una suspensión de dos partidos oficiales en competiciones internacionales. Por el lado argentino, además de la sanción al pívot, Francisco Cáffaro y Juanpi Vaulet fueron penados con un partido cada uno. El entrenador Pablo Prigioni recibió una multa de 2.000 francos suizos (2485,90 dólares), mientras que la Federación Argentina de Baloncesto fue sancionada con 20.000 de la misma moneda (24859,02 dólares), de los cuales 10.000 quedan en suspensión durante un periodo probatorio de tres años. La Federación Dominicana de Baloncesto recibió una multa idéntica, con la misma condición de suspensión parcial.

Además, la FIBA impuso sanciones a otros jugadores: Juan Guerrero y Juan Suero (República Dominicana) fueron suspendidos por un partido cada uno, mientras que el pívot Ángel Delgado recibió una suspensión de un partido con un “periodo probatorio de tres años”. En caso de reincidencia durante ese lapso, este será suspendido automáticamente por un partido adicional, además de cualquier sanción correspondiente a la nueva infracción. La FIBA subrayó tras dictar sentencia que “no hará más comentarios acerca de esta decisión”.

El partido, disputado en Managua, capital de Nicaragua, se resolvió por un ajustado 84-83 a favor de República Dominicana en tiempo suplementario

La rivalidad entre Argentina y República Dominicana se ha intensificado en los últimos años, especialmente después de que los centroamericanos eliminaran a la Albiceleste en la clasificación para el Mundial 2023 tras remontar una desventaja de 17 puntos como visitantes.