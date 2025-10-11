Desde las 20, el seleccionado argentino se enfrentará a México por los partidos de cuartos de final del Mundial Juvenil que se disputa en Chile y que dirigirá el marroquí Jalal Jayud en el estadio Nacional "Julio Martínez Prádanos" con la televisación de TyC Sports y Telefé.

El equipo de Diego Placente llega a esta etapa luego de un sólido andar en la fase de grupos, donde superó a Cuba, Australia e Italia y en octavos goleó a Nigeria por 4 a 0. Tiene en su plantel a uno de los artilleros de la competencia: Alejo Sarco, y fundamentalmente un buen funcionamiento colectivo.

La mala noticia para este juego fue la confirmación de la fractura de clavícula de Álvaro Montoro, el mediocampista de creación será baja para lo que resta del torneo.

Por su parte, México vive este partido como un clásico y buscará meterse en una semifinal de Copa del Mundo por primera vez en la categoría. En el grupo C, quedó segundo por detrás de Marruecos, y le arrebató la clasificación a Brasil, quedando delante de España. En octavos de final dejó en el camino a los locales, Chile, por un sólido 4 a 1.

En su formación cuenta con una de las grandes figuras del torneo, Gilberto Mora, la nueva promesa del fútbol mexicano con apenas 16 años, que ya convirtió 3 tantos el presente Mundial.

Este duelo se repetirá por cuarta vez en al categoría, hasta aquí se cuentan dos triunfos argentinos. El último antecedente fue en la primera etapa de Colombia 2011 con victoria 1 a 0 del seleccionado albiceleste con el tanto de Erik Lamela.

Probables formaciones:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio César Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Ian Subiabre o Santino Andino, Maher Carrizo, Gianluca Prestiani; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

México: Emmanuel Ochoa, Everardo López, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca; Diego Sánchez, Elias Montiel; Iker Fimbres, Obed Vargas, Alexei Domínguez; Gilberto Mora, Tahiel Jiménez.