Flamengo mete miedo: la goleada histórica que sacudió al Brasileirao

Flamengo confirmó que es una verdadera aplanadora. En el mítico Maracaná, el Mengao escribió una página histórica al golear 8-0 al Vitória por la fecha 21 del Brasileirao, logrando la mayor diferencia de goles en la historia del campeonato.

El equipo dirigido por Filipe Luis no tuvo piedad y desplegó un "jogo bonito" de alto vuelo: Pedro fue la gran figura con un triplete, incluyendo un tanto de elástica para el aplauso. Samuel Lino aportó un doblete, mientras que Giorgian De Arrascaeta, Luiz Araújo y Bruno Henrique completaron la goleada que enloqueció a la torcida.

Con este resultado, Flamengo superó el récord que ostentaba San Pablo desde 2004, cuando había vencido 7-0 al Paysandú. Además, el conjunto carioca lidera la tabla con 43 puntos, uno más que Palmeiras, que también ganó y no le pierde pisada.

La actualidad del Mengao genera alerta en todo el continente. Con un plantel reforzado a base de millones invertidos en jugadores de jerarquía llegados desde Europa y Sudamérica, el club se posiciona como máximo candidato en la Copa Libertadores, donde en cuartos de final enfrentará a Estudiantes de La Plata.

El próximo compromiso de Flamengo será ante Gremio, el domingo 31 de agosto en el Maracaná, donde buscará seguir mostrando su poderío. Pero la mira ya está puesta en el Pincha: Estudiantes tendrá que visitar un Maracaná encendido y medirse contra el equipo más temido de Sudamérica.