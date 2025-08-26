Todo Confirmado, Así arranca el Pre Federal de Básquet

En marcha el Pre Federal 2025, la competencia más atractiva de la zona del básquet está en el proceso de armado de planteles, y en las últimas horas se dio a conocer le fixture para la fase regular, tanto en la zona campeonato como ascenso.

El salto inicial será el 12 de septiembre en la zona campeonato, que está armado por ocho equipos que buscarán un lugar en la Liga Federal 2026. Los primeros 6 lograran el boleto, el 7mo jugará una promoción contra el subcampeón de la zona ascenso, mientras que el octavo descenderá de categoría para la próxima temporada.

En el debut, cuatro juegos animarán el primer viernes de la competencia, el campeón defensor recibe a Regina, Centro Español en EL Templo se medirá con Independiente, mientras que Pacífico se verá las caras ante Del Progreso y Roca se enfrentará a Biguá. EL gran atractivo estará el domingo 14, cuando se juegue el primer clásico entre Independiente vs Pacífico en La Caldera.

Fixture Oficial zona campeonato

Por otro lado, la zona ascenso tiene siete equipos que buscarán, además del título, el salto a la siguiente categoría para la próxima temporada. El campeón ascenderá directamente y logrará una plaza a la Liga Federal, mientras que el segundo jugará una promoción ante el 7mo de la zona campeonato.

En la primera fecha, Cinco Saltos recibirá el sábado 13 a Vista Alegre, mientras que Club Plottier se medirá con Cipolletti, Centenario ante Unión de Allen. Queda libre Petrolero Argentino.

Fixture oficial zona Ascenso

Ambos torneos tendrán dos vueltas que finalizarán el 8 de noviembre, desde ahí se jugarán Playoffs a tres juegos desde cuartos de final, llegando a la gran final el primer fin de semana de diciembre.