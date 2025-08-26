A sus 45 años y ubicada en el puesto 601 del ranking WTA, Venus Williams estuvo a punto de ser la noticia del día en el US Open. La estadounidense quedó eliminada en primera ronda pese a hacer un gran partido frente a Karolina Muchova , 13° del mundo, que la venció por 6-3, 2-6 y 6-1. En la posterior rueda de prensa, la norteamericana dio a entender que pudo ser su despedida en Flushing Meadows.

La americana protagonizó su vigésimo quinta aparición en el US Open y su partido número 101 (79-22). En el certamen que se disputa en Nueva York, logró salir campeona en el 2000, luego de vencer en la final a Lindsay Davenport, y en el 2001, al derrotar en el partido decisivo a su hermana Serena. Además, fue finalista en las ediciones de 1997 (perdió con Martina Hingis) y 2002 (cayó ante Serena).

En la temporada 2025, Venus solo compitió en tres torneos: Washington, Cincinnati y el US Open. Su balance fue de una victoria, lograda frente a Peyton Stearns, que la convirtió en la más longeva en lograr un triunfo en el circuito y dos derrotas ante Magdalena Frech y Jessica Bouzas Maneiro. A pesar de la emotiva conferencia de prensa donde admitió que se siente "más libre para jugar", no dio indicios de que se retirará del tenis.

En los últimos cinco años, Venus disputó 41 partidos con un saldo de ocho victorias y 33 derrotas, reflejando la dificultad de mantenerse competitiva en el circuito actual.

Problemas de salud y un retorno inesperado

Venus Williams padece una enfermedad autoinmune desde 2011 llamada enfermedad de Sjögren, que fue afectándola en distintos tramos de su carrera. Luego de estar muy complicada y alejada del tenis en los mayores tramos de las temporadas 2019, 2020 y 2021, decidió no participar del US Open en 2021, al igual que su hermana Serena, lo cual sería la primera vez en 18 años que el torneo de tenis no contase con su presencia. y muchos lo interpretaron como una posible retirada del tenis activo.

No obstante, su retiro nunca se oficializó y, tras una nueva ausencia de casi un año entre 2024 y este año, retornó a la actividad en Cincinnati mediante una wild card. A los 45 años y dos meses, es la tercera jugadora más veterana en disputar el cuadro principal del US Open en la Era Abierta, detrás de Renee Richards y Gussie Moran.