¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 26 de Agosto, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Despedida en casa

Salen a la venta las entradas para Argentina vs. Venezuela en el Monumental

La Selección Argentina recibirá a Venezuela el 4 de septiembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial, en lo que podría ser el último partido de Lionel Messi jugando por puntos en el país

Por Marcelo Figueroa
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 14:49
PUBLICIDAD
La Selección Argentina vuelve al Monumental el 4 de septiembre, en un partido que podría ser el último por puntos de Lionel Messi en el país

La Scaloneta volverá a jugar frente a su gente el próximo 4 de septiembre, cuando reciba a Venezuela en el Estadio Monumental por la antepenúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas. El partido tendrá un condimento especial: podría marcar la despedida de Lionel Messi jugando un encuentro por puntos en Argentina.

Argentina ya aseguró su clasificación al Mundial y domina cómodamente la tabla con 35 puntos, producto de 11 victorias, dos empates y tres derrotas. Sus inmediatos perseguidores son Ecuador y Brasil, ambos con 25 unidades, por lo que la Albiceleste además se aseguró el primer puesto.

La AFA anunció los 31 convocados para los dos últimos partidos de eliminatorias, donde se destacan Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Venta de entradas

La venta de tickets para el encuentro comenzará de manera exclusiva para clientes American Express el martes 26 de agosto desde las 17, mientras que la venta general abrirá el miércoles 27 de agosto a la misma hora.

Precios de las entradas:

  • Popular: $90.000

  • Popular MENOR: $29.000

  • Sívori y Centenario ALTA: $158.000

  • Sívori y Centenario MEDIA: $320.000

  • San Martín y Belgrano ALTA: $260.000

  • San Martín y Belgrano BAJA: $450.000

  • San Martín y Belgrano MEDIA: $480.000

El partido será televisado y promete una jornada histórica para los hinchas, que podrían despedir a Messi en un partido oficial de eliminatorias en el país, celebrando a la vez la sólida campaña argentina que lo mantiene como líder absoluto del certamen.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD