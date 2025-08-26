Ha sido un año frenético: Colapinto se prepara para el GP de Países Bajos

Franco Colapinto celebra este fin de semana su primer aniversario como piloto de Fórmula 1. A un año de su debut, el joven corredor argentino hace un balance de lo vivido y se prepara para retomar la actividad en el Gran Premio de Países Bajos, la decimoquinta fecha del Mundial de 2025.

“Este fin de semana marca un año de mi debut en la F1. Ha sido un año frenético, con muchos altibajos, pero todo ha contribuido a mi desarrollo. El tiempo se presenta bastante irregular, así que intentaremos aprovechar todas las oportunidades para conseguir un resultado positivo”, comentó Colapinto, quien guarda un afecto especial por Zandvoort, donde realizó pruebas con el coche 2023 y compitió en categorías inferiores con equipos holandeses como Van Amersfoort Racing y MP Motorsport.

Durante sus vacaciones, Franco combinó descanso y entrenamiento: “Disfruté de unas vacaciones estupendas con mi familia y amigos, pero también me centré en mi preparación física. Estoy listo para retomar el ritmo y encarar la segunda mitad de la temporada”.

El piloto valoró además el trabajo del equipo Alpine: “Todos han trabajado muy duro desde principios de año y necesitábamos un merecido descanso. Ahora nos centramos en las dos últimas rondas europeas antes de una serie de carreras en otros continentes”.

Su compañero Pierre Gasly también se mostró motivado tras el receso: “Pude relajarme durante las vacaciones y desconectar con mi familia y amigos. Todos estamos listos para afrontar las últimas diez pruebas con la mejor disposición posible. Zandvoort es un circuito que me encanta, con curvas clásicas y peraltadas que lo hacen único y emocionante. Queremos un buen resultado para empezar el sprint final con fuerza”.

Zandvoort, ubicado en la costa de Holanda Septentrional, combina curvas rápidas y peraltadas como Tarzan (T1), Hugenholtz (T3) y Arie Luyendijk (T14), desafiando a los pilotos en cada vuelta. Fue allí donde Gasly logró su primer podio con Alpine y donde Franco Colapinto busca seguir consolidando su crecimiento en la F1, un año después de su debut.