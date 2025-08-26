Selcuk Acar, fotógrafo que desencadenó la furia del tenista ruso Daniil Medvedev durante un partido del US Open, se pronunció tras perder su acreditación en el torneo. Acar se declaró inocente y afirmó sentirse la verdadera víctima del escándalo ocurrido el domingo en el Estadio Louis Armstrong.

El incidente tuvo lugar cuando Acar ingresó a la cancha mientras Benjamin Bonzi sacaba para punto de partido en el tercer set, lo que llevó al juez de silla a conceder un nuevo primer saque al tenista francés por el tiempo perdido. En respuesta, Medvedev estalló en ira, golpeando repetidamente su raqueta y provocando una pausa de siete minutos, aunque finalmente ganó ese set y forzó un quinto antes de ser derrotado.

Tras la controversia, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) revocó la acreditación de Acar. Sin embargo, el fotógrafo explicó que inicialmente dudó en entrar y que fue un agente de seguridad quien le indicó que el partido estaba detenido y que debía ingresar a la pista. "Si hay una cámara, si está monitoreada, mostrará que volví dos veces ante el árbitro y no entré", señaló.

Acar, el fotoperiodismo y su trayectoria

Con amplia trayectoria en fotoperiodismo, cubriendo desde cumbres internacionales hasta eventos deportivos de alto nivel, Acar rechazó haber cometido un error grave en un momento tan crucial. "No soy un fotoperiodista capaz de cometer semejante error", expresó, y agregó que la situación le ha causado un gran desgaste personal.

Por su parte, la USTA afirmó que el fotógrafo ignoró las instrucciones de seguridad y entró a la cancha indebidamente, así como desobedeció la orden del juez de silla de sentarse inmediatamente, lo que motivó la suspensión de su credencial.

Mientras tanto, la tensión se reflejaba también en la tribuna, donde la esposa de Medvedev, Daria Medvedeva, se mostró visiblemente angustiada durante el colapso emocional del tenista, quien enfrentaba una serie de derrotas en los Grand Slam de la temporada. Medvedev cuestionó duramente al árbitro Greg Allensworth, incitando al público y prolongando la interrupción del partido.

Selcuk Acar, fotógrafo que desencadenó la furia del tenista ruso Daniil Medvedev.

Medvedev aseguró que no cometió ninguna falta durante el altercado, aunque su comportamiento fue calificado como provocador. Tras calmar al público, logró remontar momentáneamente el partido, pero finalmente fue superado por Bonzi en cinco sets.

El desenlace dejó a Medvedev en un estado de frustración evidente, culminando con la destrucción de una raqueta en la cancha, mientras Bonzi se preparaba para su entrevista posterior. En tanto, Selcuk Acar evalúa con sus abogados los pasos a seguir tras este episodio que ha tenido un fuerte impacto en su carrera profesional.