San Martín de los Andes se prepara para el Tetratlón Chapelco 2025

La 38° edición del Tetratlón de Chapelco se correrá el sábado 30 de agosto a partir de las 9. Una vez más, la cordillera neuquina como punto de partida y la pintoresca ciudad de San Martín de los Andes como meta, esta prueba combinada desafiará a los competidores en cuatro disciplinas: esquí, mountain bike, kayak y running en un circuito de aproximadamente 85 kilómetros.

La largada será en la base del cerro Chapelco, en intensa trepada con los esquíes al hombro. Una vez calzados los esquíes, los participantes descienden por las pistas del centro de esquí, y vuelven a tomar los medios de elevación para cumplir un circuito de 15 kilómetros de nieve y hasta llegar a la base.

Luego comienza una intensa etapa de mountain bike por senderos y caminos, con subidas exigentes, bajadas técnicas y tramos vertiginosos marcando los 44 kilómetros de recorrido, hasta llegar a la costanera del Lago Lácar en San Martín de los Andes. En las aguas frías y cristalinas del Lácar, el kayak da un respiro a las piernas pero exige destreza y resistencia para remar 10 kilómetros.

La última etapa combina trail y running urbano. Los corredores se internan en senderos de montaña, suben, bajan, atraviesan el bosque y desembocan en las calles de San Martín de los Andes, hasta cruzar la línea de llegada en el corazón del centro cívico.

Las inscripciones ya siguen abiertas en la web www.cerrochapelco.com.ar/tetra-2025, para competidores individuales, Equipos y Postas en todas las categorías. Allí también se encuentra el reglamento 2025, información sobre parques cerrados, los elementos obligatorios, y el cronograma 2025 de la competencia.