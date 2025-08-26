Se abrió la inscripción para la V edición de la Regata de los Tres Ríos

La V edición de la Regata de los 3 Ríos se realizará en la Isla Jordán durante octubre, en el marco del aniversario de Cipolletti. La inscripción abrió el lunes 25 de agosto y podrá realizarse online.

Se anunciaron las modalidades de Regata Competitiva que se llevará a cabo el sábado 11 de octubre, en un circuito previsto de 10 kilómetros para embarcaciones simples (K1 y K520) y dobles (K2 y Travesías dobles), categorías femenino, masculino y mixto.

En tanto, la Travesía Recreativa se realizará el sábado 25 de octubre, con un recorrido de dificultad media por los tres ríos; los participantes deben tener experiencia y contar con chaleco, pala y embarcación propios.

Las categorías previstas de la Regata Competitiva serán, Pre Infantil (7 a 10 años), Infantil (11 a 12), Menor (13 a 14), Junior (17 a 18), Senior (19 a 34), Master A-D (35 años en adelante), Promocional (sin experiencia ni límite de edad).

Las inscripciones se abrieron el lunes 25 de agosto, con un costo de 15.000 pesos por participante hasta el 7 de octubre, y 20.000 pesos el día de la carrera.

La competencia busca promover el deporte, el contacto con la naturaleza y el encuentro entre palistas de todas las edades en un evento emblemático del aniversario de la ciudad.